В Осло судят охранника посольства США за шпионаж в пользу России

В Осло начался судебный процесс над гражданином Норвегии, который работал охранником в посольстве США, сообщает AFP. В конце июля ему были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России и Ирана.

На скамье подсудимых — 27-летний гражданин Норвегии Мохаммед Орахху. Согласно обвинительному заключению Национального управления по борьбе с организованной преступностью и другими тяжкими преступлениями, он собирал и передавал секретную информацию о сотрудниках норвежских спецслужб и посольства США в период с марта по ноябрь 2024 года.

По данным следствия, среди переданной им информации оказались:

имена агентов норвежской разведки;

имена, адреса и номера телефонов дипломатов и других сотрудников посольства;

наброски планов экстренной эвакуации из здания посольства;

номерные знаки транспортных средств, используемых посольством;

инструкции по безопасности посольства;

список курьеров, которых использовала норвежская разведывательная служба.

Собранная им информация передавалась сотрудникам иранской и российской разведок на тайных встречах в Сербии, Турции и Норвегии, утверждают следователи. За предоставленные данные норвежец получил €10 тыс. от российских властей и 0,17 биткойна (около $10 тыс.) от властей Ирана.

Орахху признался в содеянном, «раскаивается, но не считает себя шпионом», заявила адвокат подсудимого Ингер Задиг.

Судебный процесс продлится восемь дней. Мохаммеду Орахху грозит 21 год тюремного заключения.

Кирилл Сарханянц