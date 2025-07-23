NRK: экс-охранника посольства США в Норвегии обвинили в шпионаже в пользу России

Бывшему сотруднику службы безопасности посольства США в Норвегии предъявили обвинение в шпионаже в пользу России и Ирана. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK, ссылаясь на заявление норвежской Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что бывшего охранника обвиняют в том, что он, в частности, передавал России и Ирану подробные данные об американских дипломатах, сотрудниках посольства и членах их семей, схемы здания посольства, информацию о мерах безопасности, фотографии объектов на территории посольства и его посетителей. По данным NRK, за это он получал оплату в евро и биткойнах, в общей сложности сумма составила почти €100 тыс.

Имя обвиняемого не разглашается, известно, что он гражданин Норвегии. Как отмечает прокуратура, обвиняемому может грозить до 21 года лишения свободы. Судебное заседание по делу назначено на 19 августа.

Адвокат Джон Кристиан Элден, представляющий интересы обвиняемого, рассказал американскому журналу Newsweek, что его подзащитный признает перечисленные факты, но отрицает, что передача этих данных является преступлением. «Это дело касается в первую очередь юридических интерпретаций, а именно того, является ли эта информация в соответствии с законом секретной, и если да, то в какой степени, и наносят ли эти действия ущерб национальной безопасности»,— отметил адвокат.

Яна Рождественская