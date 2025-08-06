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«Хезболлу» хотят лишить оружия

Ливан пытается избавиться от параллельных вооруженных сил

Совет министров Ливана поручил армейскому командованию до конца текущего года разработать план разоружения действующих в стране группировок. Решение, которое направлено прежде всего против шиитской организации «Хезболла», представляющей собой де-факто государство в государстве, было принято во вторник, 5 августа, по итогам пятичасового заседания правительства. В тот же день генсек обескровленной израильскими ударами «Хезболлы» Наим Касем выступил с видеообращением, в котором наотрез отказался от сдачи оружия, обвинив США и Израиль в давлении на ливанское правительство.

Заседание Совета министров Ливана во дворце Баабда

Заседание Совета министров Ливана во дворце Баабда

Фото: Emilie Madi / Reuters

Заседание Совета министров Ливана во дворце Баабда

Фото: Emilie Madi / Reuters

Совет министров Ливана, заседание которого прошло в столичном дворце Баабда при участии премьер-министра Навафа Салама и президента Жозефа Ауна, поручил командованию вооруженных сил до конца 2025 года представить план по разоружению действующих в стране вооруженных формирований. Как заявил по итогам встречи господин Салам, армия, силы внутренней безопасности, управление общей безопасности, главное управление госбезопасности, таможенная служба и муниципальная полиция Ливана «должны быть единственными, кто имеет право носить оружие». В свою очередь, правительство, по его словам, приняло к сведению «дорожную карту» США «по продлению и укреплению» режима прекращения огня между Израилем и Ливаном, вступившего в силу 27 ноября 2024 года.

Обсуждение вопроса о разоружении «Хезболлы» было инициировано под давлением администрации президента США Дональда Трампа.

Белый дом через своего спецпосланника по Сирии и посла в Турции Тома Баррака представил Бейруту собственный план мероприятий по ликвидации параллельных вооруженных сил, пообещав взамен прекращение израильских ударов по Ливану и вывод Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с пяти господствующих высот на юге республики. По одной из версий, Вашингтон в то же время увязал опустошение арсеналов «Хезболлы» с готовностью оказывать Бейруту финансовую помощь. Она критически важна для Ливана, пытающегося восстановить экономику, которая находится в плачевном состоянии в течение нескольких последних лет и вдобавок понесла ущерб в результате полномасштабного конфликта с Израилем, завершившегося 27 ноября 2024 года.

Дискуссию в ливанском правительстве можно считать исторической: до войны между Израилем и «Хезболлой», начавшейся в ночь на 1 октября 2024 года, в Ливане нельзя было и помыслить о разоружении группировки, являвшейся фактически государством в государстве. Созданная в 1982 году при непосредственном участии Ирана, она во многом диктовала свою волю правительству. Однако после двухмесячных боевых действий и ударов Израиля по ключевым объектам «Хезболлы» группировка, к которой многие группы населения Ливана относятся с плохо скрываемой враждебностью, была ослаблена настолько, что сейчас правительство сочло возможным покончить с двоевластием в стране.

Военный потенциал «Хезболлы»

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Пятичасовая встреча во дворце Баабда проходила на фоне беспорядков, которые сторонники «Хезболлы» устроили не только в южных районах Ливана — традиционном оплоте группировки, но и в Бейруте. В тот же день генсек «Хезболлы» Наим Касем, который, по словам израильских источников “Ъ”, проживает за пределами Ливана из соображений безопасности, выступил с видеообращением, где раскритиковал инициативу Совета министров. Он подчеркнул, что отвергает идею разоружения. «Неприемлемо, чтобы Ливан постепенно сдавал свои позиции, в то время как все рычаги контроля оставались в руках израильского противника,— заявил господин Касем.— Ливан заинтересован в восстановлении своего суверенитета и освобождении».

Впервые за несколько месяцев генсек «Хезболлы» выступил с угрозами в адрес еврейского государства.

«Ракеты ("Хезболлы".— “Ъ”) упадут на территорию Израиля, и вся система безопасности, которую они выстраивали на протяжении восьми месяцев (с момента прекращения огня, вступившего в силу 27 ноября.— “Ъ”), рухнет в течение часа,— пообещал лидер шиитской организации.— Решение — обладать силой, а не отказываться от нее». Он обвинил США и Израиль в давлении на центральное правительство Ливана.

В условиях, когда «Хезболла» отказывается даже рассматривать возможность разоружения, возникает вопрос, хватит ли у армии Ливана воли и силы для того, чтобы заставить группировку опустошить свои арсеналы. По данным газеты The New York Times, в Бейруте всерьез рассчитывают на то, что «Хезболлу» вынудят разоружиться ее собственные сторонники — компактно населяющая южные районы Ливана шиитская община, не желающая повторения войны с Израилем.

Еще один вопрос: согласится ли Израиль с необходимостью вывода своего контингента с пяти господствующих высот на юге Ливана, обеспечивающих стратегическое преимущество в случае возобновления конфликта?

Заседание Совета министров Ливана по проблеме вооружений будет продолжено в четверг.

Ливанские политики, говорившие с агентством Reuters на условиях анонимности, опасаются, что отсутствие четких формулировок в инициативе правительства по укреплению своей монополии в сфере силовых структур спровоцирует ЦАХАЛ на новые удары по территории Ливана. Пока, судя по всему, центральное руководство страны пытается выиграть время, чтобы удовлетворить требования США и не накладывать на «Хезболлу» конкретных обязательств, способных углубить межобщинный конфликт в и без того расколотом ливанском обществе.

Как пояснила “Ъ” директор израильского исследовательского центра «Альма» Сарит Зехави, у «Хезболлы» осталось только 20% от того ракетного арсенала, которым она располагала до начала войны с Израилем. «Конечно, сейчас "Хезболла" не сможет совершить сухопутное вторжение в Израиль, но в ее руках все равно тысячи ракет»,— пояснила госпожа Зехави, добавив, что в текущих условиях шиитская группировка вряд ли согласится на тотальную демилитаризацию.

Нил Кербелов

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