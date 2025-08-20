Житель Брянской области погиб при ударе беспилотника по лесовозу

Поселок Новый Варин Брянской области подвергся атаке ВСУ с применением FPV-дронов. Под удар попал лесовоз. Один мирный житель погиб, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Еще один мужчина ранен, его доставили в больницу. «Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана»,— заявил чиновник.

По данным Минобороны, прошлой ночью над Брянской областью было сбито два беспилотника. 15 августа Александр Богомаз сообщал об одном пострадавшем в результате атаки ВСУ.