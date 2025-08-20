Силы ПВО за ночь сбили 42 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 14 беспилотников самолетного типа над Воронежской областью, сообщило Минобороны. По его данным, еще восемь БПЛА сбили над Тамбовской областью, семь — над Курской областью, пять — над Ростовской областью. По два дрона уничтожили над Брянской, Орловской и Смоленской областями, по одному — над Краснодарским краем и Липецкой областью.

В Ростовской области БПЛА сбили в Чертковском районе, пострадавших и разрушений на земле нет. В Воронежской и Брянской областях также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали. В Липецкой области ночью объявляли режим воздушной опасности.