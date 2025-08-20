Отстраняй или поиграешь!

Новым витком продолжающегося уже довольно долго спора об этичности участия израильской футбольной сборной в международных соревнованиях стали заявления Норвежской футбольной ассоциации и Итальянской ассоциации футбольных тренеров. Особенно большой резонанс получило последнее, ведь организация призвала отстранить национальную команду Израиля от турниров под эгидами FIFA и UEFA. Стоит отметить, что итальянцы и израильтяне — соперники по европейскому отбору на чемпионат мира 2026 года. Их очные матчи могут оказать решающее влияние на исход борьбы в группе I.

Итальянец Джованни Ди Лоренцо забивает мяч в ворота сборной Израиля в матче Лиги наций УЕФА 2024/2025 (октябрь 2024 года)

Очередным заявлением, касающимся вопроса участия сборной Израиля в международных турнирах, вечером во вторник, 19 августа, отметилась Итальянская ассоциация футбольных тренеров (AIAC). Она призвала президента федерации футбола страны Габриэле Гравину обратиться в Международную федерацию футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) с просьбой отстранить эту ближневосточную страну от официальных соревнований.

В AIAC охарактеризовали инициативу как «не просто символическую акцию, а необходимый нравственный выбор».

Решение направить господину Гравине такое письмо было принято единогласно. По мнению подписантов, итальянский футбол должен «мобилизоваться в интересах палестинского народа».

По совпадению сборные Италии и Израиля играют в одной отборочной группе чемпионата мира по футболу 2026 года. И дела у итальянцев идут неважно. Они провели два матча, в одном из которых разгромно и по счету, и по сути проиграли норвежской команде (0:3). Из-за этого поражения серьезно пострадали шансы одной из наиболее титулованных сборных на прямой выход на мировое первенство. На ее счету три очка, заработанные в матче с Молдавией (2:0).

У лидеров группы норвежцев, которые успели сыграть четыре встречи, осечек не было, и очков, соответственно, двенадцать. Израильтяне тоже опережают итальянцев: идут вторыми с шестью баллами в трех матчах. Совсем скоро, 8 сентября, сборные Израиля и Италии должны сыграть друг с другом де-факто на нейтральном поле, стадионе Nagyerdei в венгерском Дебрецене (принимать соперников дома израильская сборная не может по соображениям безопасности). А на 14 октября запланирован ответный матч. Если итальянцы потеряют очки вновь, то их турнирная ситуация из просто плохой превратится в почти критическую: всерьез нависнет угроза пропуска третьего подряд чемпионата мира.

Между тем в перепалку с израильскими футбольными властями во вторник ввязалась и Норвежская футбольная ассоциация (NFF).

Для этого хватило пресс-релиза, в котором говорится, что средства, полученные от организации октябрьского матча между сборными стран, «будут направлены на гуманитарные цели». В коммюнике также приведена цитата президента NFF Лизе Клавенесс. Она назвала атаки на сектор Газа «несоразмерными» и отметила, что подконтрольная ей организация «не может оставаться равнодушной к страданиям мирного населения», подчеркнув, правда, что в NFF «должны считаться» с позицией FIFA и UEFA по допуску.

Израильская футбольная федерация (IFA) оставалась в стороне недолго. Спустя сутки там колко ответили на прокламацию NFF. «Мы обычно не консультируем другие ассоциации по вопросам распоряжения их прибылью, даже если речь о прибыли, полученной в матче против нашей сборной. Но сейчас мы отойдем от этой традиции. Было бы здорово, если бы кто-то в NFF осудил бойню 7 октября, во время которой были унесены жизни израильских граждан, в том числе детей. Пожалуйста, удостоверьтесь, что деньги не поступят на счета террористов или охотников на китов»,— говорится в заявлении IFA, распространенном британской газетой The Telegraph. «Мы также собираемся заработать три очка (в предстоящем матче.— “Ъ”)»,— резюмировали в IFA.

Тему спортивных последствий обострившегося в 2023 году палестино-израильского конфликта муссируют давно. Очередное обострение произошло после гибели на юге Газы футболиста Сулеймана Аль-Обейда, которого называли палестинским Пеле.

6 августа о трагедии сообщила Палестинская футбольная ассоциация, в качестве причины смерти указав израильскую атаку. Известие распространил UEFA, опустив подробности предполагаемого инцидента, на что обратил внимание звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах, вероятно, самый известный футболист, исповедующий ислам. Он адресовал UEFA вопрос: «Вы могли бы рассказать нам, как он умер, где и почему?»

Формально вопрос остался без ответа. Однако вскоре, на проходившем 13 августа в итальянском Удине Суперкубке UEFA, прошли сразу две санкционированные союзом акции. Перед матчем на поле был развернут баннер с надписью: «Перестаньте убивать детей, перестаньте убивать мирных жителей». А в церемонии награждения игроков помимо президента UEFA Александра Чеферина приняли участие два ребенка беженцев из Газы. Сам господин Чеферин на следующий день мягко намекнул, что резолюция UEFA по теме может быть пересмотрена. По его мнению, «вопрос неучастия израильской команды — вопрос законный».

