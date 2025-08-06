Палестинский футболист погиб в результате атаки Израиля

Бывший игрок сборной Палестины по футболу Сулейман Аль-Обейд погиб в 41 год в результате атаки Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Палестинской футбольной ассоциации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @royanewsenglish Фото: @royanewsenglish

Сообщается, что Сулейман Аль-Обейд ожидал гуманитарную помощь на юге сектора Газа. В релизе сказано, что он был «одной из ярчайших звезд палестинского футбола». На протяжении карьеры он выступал за палестинские клубы. За национальную сборную футболист провел 19 матчей, в которых отметился двумя голами.

18 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию, которая называется «Колесница Гидеона». Ее цель — разрушить систему командования «Хамаса» и освободить всех удерживаемых в анклаве израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года.

Таисия Орлова