Палестинский футболист погиб в результате атаки Израиля
Бывший игрок сборной Палестины по футболу Сулейман Аль-Обейд погиб в 41 год в результате атаки Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Палестинской футбольной ассоциации.
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Сообщается, что Сулейман Аль-Обейд ожидал гуманитарную помощь на юге сектора Газа. В релизе сказано, что он был «одной из ярчайших звезд палестинского футбола». На протяжении карьеры он выступал за палестинские клубы. За национальную сборную футболист провел 19 матчей, в которых отметился двумя голами.
18 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию, которая называется «Колесница Гидеона». Ее цель — разрушить систему командования «Хамаса» и освободить всех удерживаемых в анклаве израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года.