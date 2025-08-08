Количество электрозаправок в Петербурге выросло на 36% в 2024 году

Петербург занял второе место по числу общедоступных электрозаправок в России, сообщает ТАСС со ссылкой на 2ГИС. На текущий момент в городе их более 330, рост за 2024 год составил 36%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По этому показателю город на Неве уступает лишь Москве, там количество электрозаправок превысило 900, рост составил 64%. Всего в столице и Московской области работает более 1,5 подобных устройств.

Всего в России количество электрических АЗС увеличилось с августа 2024 года на 40%, к настоящему моменту в России работает более 6 тыс. подобных устройств. Следом за Москвой и Петербургом следуют Красноярск (169 станций, рост на 3%) и Южно-Сахалинск (165 станций, рост на 31%).

Что касается стоимости 1 кВ-ч энергии, то дороже всего зарядка стоит в южных городах России — в среднем 20 рублей. Это касается таких городов как Сочи или Новороссийск. Для сравнения, в Красноярске или Новосибирске киловатт-час обойдется в 10 рублей.

Андрей Маркелов