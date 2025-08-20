Производитель «Коровки из Кореновки» не подтвердил данные о сальмонелле

ГК «Ренна», в которую входят бренды «Коровка из Кореновки» и «Алексеевское», прокомментировала «Ъ-Кубань» данные об обнаружении сальмонеллы в продукции. В пресс-службе сообщили, что анализы выполнила частная лаборатория, а срок годности исследованного образца уже истек.

«Никак подтвердить или опровергнуть информацию нельзя»,— сказали в компании. ГК «Ренна» взаимодействует с надзорными ведомствами, чтобы уточнить наличие оснований для претензий. Производитель подчеркнул, что госорганы не подтверждали информацию частной лаборатории.

В конце марта Роспотребнадзор провел проверку около 150 образцов оборудования и продукции «Коровки из Кореновки». Нарушений выявлено не было, говорится в заявлении ГК «Ренна».

Информация о сальмонелле в продукции «Кореновского молочно-консервного комбината» была опубликована в ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ. Конкретный продукт не уточнялся.

Комбинат выпускает продукцию под брендами «Коровка из Кореновки» и «Алексеевское», а также под торговыми марками «Облака из молока», «Руслада», «Густияр», «Кореновское» и «Милкимоны». Продукция группы реализуется в 50 тыс. торговых точках по всей России и представлена в 30 странах, включая США и государства ЕС, следует из данных на сайте производителя.