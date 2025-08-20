Три человека погибли в результате обстрела Новой Збурьевки под Херсоном

Вооруженные силы Украины обстреливают Новую Збурьевку, три человека погибли. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Киевский режим с утра атакует Новую Збурьевку… Уже известно о трех погибших мирных жителях. Один раненый доставлен в Скадовскую ЦРБ»,— написал он в своем Telegram-канале. По его словам, украинская армия ведет интенсивный артобстрел и использует ударные дроны для атак на жилые кварталы Новой Збурьевки. Российская армия ведет контрбатарейную борьбу. Местным жителям рекомендовано оставаться в укрытиях.

Ранее власти Херсонской области сообщили о семи раненных от ударов ВСУ. Четыре человека пострадали в Алешках, двое в селе Великие Копани и еще один в Горностаевке. Также, по словам губернатора Владимира Сальдо, в Алешкинском округе украинский дрон сбросил четыре боеприпаса на жилой дом начальника одного из территориальных управлений. Однако там, кроме недвижимого имущества, никто не пострадал.

Александр Егоров, Симферополь