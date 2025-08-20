Семь жителей Херсонской области пострадали от обстрелов

Четыре мирных жителя Алешек и три жителя Великих Копаней и Горностаевки в Херсонской области получили ранения в результате атак ВСУ. Об этом сообщили в органах власти региона. По словам чиновников, в Алешках ранения и минно-взрывные травмы после массированного артиллерийского обстрела получили женщина и трое мужчин. Их госпитализировали в местную ЦРБ. Медики оценивают их состояние как стабильное.

Губернатор Владимир Сальдо также сообщил, что в Алешкинском округе украинский дрон сбросил четыре боеприпаса на жилой дом начальника одного из территориальных управлений. Семья с детьми не пострадала, повреждены строения и автомобиль.

Еще двое местных жителей попали под обстрел ВСУ в селе Великие Копани. Одного из них госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В Горностаевке вследствие атаки FPV-дрона на легковой автомобиль ранен еще один мирный житель. О его состоянии здоровья пока ничего не известно.

В СКР заявили, что дадут уголовно-правовую оценку ситуации.

Ранее ВСУ атаковали шесть белгородских муниципалитетов, ранив пять местных жителей. Российские военные зафиксировали 4 обстрела с применением 12 боеприпасов и 82 БПЛА.

Александр Егоров, Симферополь