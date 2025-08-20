Посол РФ в Индии: сотрудничество стран продолжится вопреки санкциям США

Временный поверенный в делах России в Индии Роман Бабушкин выразил уверенность, что Москва и Нью-Дели продолжат сотрудничество, в том числе в области энергетики.

«Давайте исходить из того, что Россия является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию,— сказал он на пресс-конференции (цитата по NDTV).— И потребности Индии растут с каждым годом». Россия приветствует индийский экспорт, добавил господин Бабушкин.

По словам дипломата, объем торговли между Россией и Индией за последние годы вырос в семь раз. Господин Бабушкин указал на рост напряженности между Индией и США и назвал американские санкции «инструментом недобросовестной конкуренции».

США ввели дополнительные 25-процентные пошлины на индийские товары, которые вступят в силу 27 августа. Таким образом, тарифы Вашингтона на импорт из Индии увеличены до 50%. В Белом доме объяснили решение тем, что Индия закупает российскую нефть. После этого Москва предоставила Нью-Дели скидку в 5% на нефть. 90% торговых платежей между Индией и Россией теперь осуществляются в валютной паре рупия-рубль, сообщил Роман Бабушкин.

