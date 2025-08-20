Из-за наводнений в Пакистане погибли более 650 человек

В Пакистане продолжаются масштабные наводнения, вызванные проливными муссонными дождями. Число погибших, по последним данным, достигло 657, около тысячи человек получили ранения. Об этом в среду, 20 августа, сообщили пакистанские СМИ со ссылкой на Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA).

Наиболее пострадавшими регионами, как следует из сводки ведомства, стали северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва, где погибло более 320 человек, и юго-западная провинция Синд, включая ее столицу Карачи. В мегаполисе с населением более 15 млн. человек из-за затоплений не работают промышленные предприятия, морской порт и общественный транспорт.

Между тем сильные дожди, как пишет пакистанская газета Daily Times, продолжают заливать страну, поднимая уровень рек до опасно высоких значений, уничтожая посевы и перекрывая доступ к нескольким районам.

По данным NDMA, сотни зданий разрушены или повреждены, тысячи людей эвакуированы и размещены во временных лагерях. Разрушена транспортная инфраструктура, наблюдаются перебои мобильной связью. В провинции Хайбер-Пахтунхва объявлено чрезвычайное положение. «Это делает этот сезон муссонов одним из самых смертоносных за последние годы», — констатируют в NDMA.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и члены правительства передали свои месячные зарплаты в фонд помощи пострадавшим. «Помощь попавшим в беду братьям и сестрам — наша национальная обязанность», — заявил премьер-министр на заседании кабмина в понедельник, 18 августа (цитата по ТАСС).

В спасательных операциях задействованы около 6 тыс. военнослужащих и добровольцев. По прогнозам синоптиков, ливни в Пакистане продолжатся до середины сентября. Ситуация осложняется тем, что уровень рек достиг критических отметок, что угрожает новыми затоплениями. Президент России Владимир Путин передал пакистанскому коллеге Асифу Али Зардари и премьер-министру республики Шехбазу Шарифу соболезнования в связи с последствиями наводнения.

Мадина Алмазбекова