Путин выразил властям Пакистана соболезнования в связи с жертвами наводнения

Президент России Владимир Путин передал пакистанскому коллеге Асифу Али Зардари и премьер-министру республики Шехбазу Шарифу соболезнования в связи с последствиями наводнения.

Фото: Sherin Zada / AP

Фото: Rescue 1122 Emergency Department / AP

Фото: Naveed Ali / AP

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших,— говорится в телеграмме господина Путина.— А также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия».

Телеканал Geo News со ссылкой на данные Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями сообщал о 194 погибших в результате наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Еще десятки жителей пострадали. Причиной стали ливни, которые также спровоцировали оползни. Несколько домов были полностью разрушены, во многих районах нарушилась связь.

