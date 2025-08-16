При наводнениях в Пакистане погибли более 300 человек

В результате двухдневных ливней, которые привели к масштабным наводнениям, в Пакистане погибли 307 человек. Еще больше местных жителей считаются пропавшими без вести, сообщает Reuters со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями провинции Хайбер-Пахтунхва.

Район Бунер, который находится в трех с половиной часах езды к северу от Исламабада, оказался одним из наиболее пострадавших. Там погибли 184 человека, а инфраструктуре, посевам и садам был нанесен значительный ущерб, рассказали местные власти.

В районе Шангла погибли 34 человека, многие из них — из-за обрушения крыши здания в результате ливня. Вчера из-за непогоды потерпел крушение спасательный вертолет, погибли пять человек.

Спасательные работы и расчистка заблокированных дорог продолжаются, выделены средства на экстренную помощь. Для пострадавших организовывают медицинские лагеря, а потерявшим дома предоставляют горячее питание.

Синоптики прогнозируют, что сильные дожди продлятся в регионе до 21 августа. За последнюю неделю от наводнений пострадал не только Пакистан, но и некоторые районы соседних Индии и Непала, уточняет Reuters. Президент РФ Владимир Путин накануне передал пакистанскому коллеге Асифу Али Зардари и премьеру республики Шехбазу Шарифу соболезнования.