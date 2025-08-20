Полиция Краснодара проверила сообщение о «несовершеннолетней» бездомной
Полиция Краснодара проверила информацию о том, что в подземном переходе на ул. Железнодорожной проживает, предположительно, несовершеннолетняя. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.
Фото: УМВД России по Краснодару
Обращения в полицию поступили от местных жителей. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел полиции гражданку, которая была замечена в переходе.
В ходе проверки было установлено, что девушка является 22-летней жительницей Туапсинского района. Приезжая не смогла объяснить причины своего образа жизни.
Дальнейшие действия в отношении гражданки не уточняются.