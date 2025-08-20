Форвард Секу Койта перешел из ЦСКА в турецкий «Генчлербирлиги»

Малийский нападающий Секу Койта на правах аренды перешел из московского ЦСКА в турецкий «Генчлербирлиги». Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секу Койта

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Секу Койта

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26 и имеет обязательную опцию выкупа. Койта перешел в ЦСКА летом 2024 года. В составе команды стал бронзовым призером чемпионата России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. За столичный клуб форвард провел 35 матчей в различных турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

В минувшем сезоне «Генчлербирлиги» занял второе место во втором по силе турецком дивизионе — Первой лиге — и напрямую вышел в Суперлигу.

Таисия Орлова