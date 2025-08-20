В Екатеринбурге зафиксировали два случая мошенничества в Max

Мошенники обманули двоих жителей Екатеринбурга через мессенджер Max, сообщил начальник городского УМВД Виктор Позняк. Ущерб от одного случая составил около 600 тыс. руб., от второго — около 350 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мессенджер — это ведь способ для совершения. Не важно, какой он будет, схема-то остается та же самая»,— пояснил господин Позняк. По его словам, технология обмана была стандартной: сначала жертвам позвонили или написали, сообщив, что их Госуслуги взломаны. Когда мошенникам удалось ввести жертв в заблуждение, они предложили им «пути решения», в результате чего граждане перевели свои средства на «безопасные счета».

Директор школы бакалавриата ИРИТ-РТФ УрФУ Максим Новиков заметил, что Max — это новый мессенджер, который пока «накапливает данные» о том, какие сообщения являются мошенническими. Он предположил, что технологии защиты в нем могут улучшиться со временем.

За прошедшее полугодие, по данным екатеринбургской полиции, ущерб от действий мошенников составил 939 млн руб. МВД зафиксировало 1,4 тыс. случаев таких преступлений, при этом более 73% из них совершено через интернет. Раскрываемость таких преступлений составляет 19,3% (на 0,4% ниже показателей прошлого года), деньги удается вернуть примерно в 10% случаев.

Напомним, национальный мессенджер Max появился в марте этого года, его планируют использовать для коммуникации в государственных органах по всей России, в том числе и на Урале. 19 августа Свердловская область запустила собственный канал в мессенджере. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что создатели согласовали требования безопасности с ФСБ, чтобы интегрировать сервис с Госуслугами.

Подробнее о том, как регионы УрФО осваивают новый мессенджер — в материале «Max пришел на Урал»

Анна Капустина