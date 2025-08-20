Путин рассказал Эрдогану о встрече с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поделился с турецким коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом оценкой российско-американского саммита на Аляске. Лидеры России и Турции обсудили развитие ситуации вокруг конфликта на Украине.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«С российской стороны с удовлетворением отмечено оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле», — сообщил Кремль. Обсуждались также вопросы двусторонней отношений России и Турции, включая развитие торгово-инвестиционных связей.

В Анкоридже 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер сообщил об ее итогах премьер-министру Индии Нарендра Моди, президенту Киргизии Садыру Жапарову, президенту Бразилии Луле да Силве, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальман Аль Сауду.

Подробнее об урегулировании — в материале «Ъ» «Безопасность поджидают опасности».

Лусине Баласян