Полуостров стелет бархат

Популярность Крыма в бархатный сезон в 2025 году выросла на 30–40%. Об этом сообщают туроператоры, основываясь на данных о бронировании отелей. Традиционно лидирует в спросе Ялта. Стоимость проживания в отелях региона увеличилась в пределах 10–30%. Участники рынка отмечают, что уровень сервиса в индустрии гостеприимства растет, но неравномерно. Сдерживающими развитие отрасли факторами, по мнению экспертов, являются логистические сложности, дефицит кадров и отсутствие у региона сильного туристического бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2025 году количество бронирований отелей на курортах Крыма увеличился на 30–40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самые популярные направления — Ялта, Алушта, Коктебель. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Очевидно, что у людей появился устойчивый интерес к Крыму как к всесезонному направлению. Важно, что в прошлое уходит стереотип о "крымском сервисе" как синониме некачественному. Стала заметна работа, которую ведут региональные игроки индустрии гостеприимства»,— прокомментировала директор департамента номерного фонда и транспорта курорта «Мрия» Елена Литвинова.

Она добавила, что количество бронирований отдыха в предстоящий бархатный сезон на курорте «Мрия» выросло год к году на 38%. Основная аудитория — гости из Крыма и Москвы, а также жители Краснодарского края, Ростовской области и Подмосковья. «По продолжительности проживания москвичи и гости из Санкт-Петербурга лидируют с 7-дневными турами, тогда как жители Краснодара и Ростова чаще выбирают короткие путешествия (4–5 дней)»,— уточнила эксперт.

Рост спроса на осенний отдых в Крыму фиксирует и национальный туроператор «Алеан». Как рассказали в пресс-службе компании, в сравнении с 2024 годом увеличилась глубина бронирования: покупать туры на бархатный сезон начали еще в апреле. Средняя продолжительность тура не изменилась — 7–10 дней. Традиционно лидирует в спросе Ялта.

«В этом году заметно вырос спрос на Феодосию и Евпаторию, где можно отдохнуть на песчаных пляжах по демократичным ценам. Востребованы отели, работающие по системе "все включено", и здравницы. Осенью, со спадом температур, особенно актуально лечение сакскими грязями в санаториях западного побережья — уже ощущается дефицит мест на осень по ряду объектов. Также неизменным спросом пользуются санатории ЮБК "Ай-Петри" и "Дюльбер", где лечат болезни ЛОР-органов, нервной, сердечно-сосудистой системы и др. Также продолжает расти спрос на апартаменты»,— уточнили в пресс-службе туроператора.

По данным «Алеан», стоимость проживания в отелях Крыма выросла год к году в пределах 10–30% в зависимости от объекта размещения. Скидки на бархатный сезон составляют 10–30% по отношению к летним ценам.

«Отдых осенью выбирают пары без детей, молодежь, туристы пенсионного возраста, которые покупают санаторно-курортные путевки, семейные туристы с детьми дошкольного возраста. Синоптики обещают теплый сентябрь, который может стать "четвертым месяцем лета". Комфортная погода будет стимулировать короткие бронирования»,— рассказали в пресс-службе туроператора.

По словам Елены Литвиновой, в Крыму сконцентрированы отели всех уровней, многие из которых задают высокие стандарты гостеприимства. Количество объектов премиум-класса ежегодно растет, усиливая конкуренцию и мотивируя участников рынка инвестировать в сервис и инфраструктуру, отмечает эксперт. «Однако уровень сервиса все еще неоднородный. Если говорить в среднем по региону, то сервис находится на удовлетворительном уровне. Есть хороший потенциал для роста. В то же время гости становятся более требовательными: они ищут не просто комфорт, а осмысленный отдых, внимание к деталям и аутентичность»,— отметила Елена Литвинова.

Среди сдерживающих развитие туротрасли Крыма факторов эксперт выделила логистические сложности. Ограниченное авиасообщение, дефицит скоростных железнодорожных маршрутов на полуостров снижают конкурентоспособность региона, особенно в сравнении с зарубежными направлениями. Без масштабных инфраструктурных проектов — включая новые дороги, мосты, логистические хабы — развитие региона будет идти неравномерно, считает Елена Литвинова.

Вторая проблема — подготовка кадров и развитие сервиса. «Туризм невозможен без людей, и, если мы хотим говорить о качественном росте, необходимо системное образование, мотивация и удержание специалистов в отрасли. Для решения проблемы дефицита кадров в "Мрии" создали учебный центр, где ежегодно выпускают более 6 тыс. специалистов»,— отметила эксперт.

Третьим существенным барьером, по мнению Елены Литвиновой, остаются административные и регуляторные ограничения. Нет единых правил по классификации объектов размещения, сложно получить разрешительную документацию для строительства и эксплуатации туристической инфраструктуры — все это замедляет запуск новых проектов и модернизацию существующих.

«А вот отсутствие сильного, узнаваемого туристического бренда — одна из ключевых и недооцененных проблем, сдерживающих развитие туризма на полуострове. Это про идентичность Крыма: уникальные ландшафты, историческое наследие, гастрономию, виноделие, оздоровительные возможности, событийный туризм. Перед нами, бизнесом и властью, стоит задача не наделить "голосом" регион, он у него есть, а дать возможность людям по всей России услышать этот голос»,— резюмировала эксперт.

Маргарита Синкевич