Путин провел встречу с врио главы Еврейской автономной области

Президент Владимир Путин встретился с врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Марией Костюк. Она доложила об экономическом развитии региона, в том числе о росте ВВП до 4,4%. По ее словам, в первую очередь в ЕАО провели реформы образования.

«Все говорят: начинать нужно с экономики. Может быть, это история женского взгляда — с образования»,— сказала врио ЕАО (цитата по сайту Кремля). Она отметила, что в регионе поменяли систему оплаты труда в детских садах и учредили целевые программы для подготовки учителей.

Акцент в сфере образования сделали на подготовке специалистов, необходимых на предприятиях региона. Госпожа Костюк сообщила о развитии кластера среднего специального образования для подготовки школьников 10-11-х классов по рабочим специальностям.

Врио ЕАО отметила, что в области за пять лет не построили ни одной школы и долгое время в учебных заведениях не проводили капитальный ремонт «Это проблема. И мы с Минпросом сегодня очень плотно работаем»,— сказала она. Также госпожа Костюк отметила проблемы в секторе сельского хозяйства и кадровую нехватку врачей.

Мария Костюк была назначена на должность врио губернатора ЕАО в ноябре 2024 года. С 2021 по 2023 годы госпожа Костюк занимала пост заместителя председателя правительства ЕАО. В 2023 году вошла в список доверенных лиц президента.