Липецкий производитель гофрокартона не смог оспорить арест 112 млн рублей

Арбитражный суд Липецкой области отказал местному производителю гофрокартона ООО «Элекс плюс» (принадлежит Оксане Борисовой и Сергею Орлу) в замене обеспечительных мер, наложенных в рамках дела о банкротстве компании. Речь идет об аресте 112,3 млн руб., введенном еще в марте. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Причиной введения обеспечительных мер стал иск Сбербанка о взыскании задолженности по кредитной линии, открытой 31 марта 2023 года. Размер требований банка в рамках дела о банкротстве составляет 112,3 млн руб., включая 102,4 млн основного долга и 9,8 млн руб. пени.

В июле компания уже пыталась отменить арест. Суд установил, что на счетах «Элекс плюс» числятся средства в объеме 127,1 млн руб., однако обязательства компании перед кредиторами значительно выше. У предприятия сохраняется задолженность перед управлением ФНС по Липецкой области на 72,4 млн руб. Она сформировалась за период с 2018 по 2020 год и включает недоимку по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, а также начисленные штрафы и пени. По мнению суда, сохранение обеспечительных мер не нарушает очередность удовлетворения требований кредиторов, а напротив, позволяет «обеспечить баланс интересов сторон спора».

По данным Rusprofile.ru, ООО «Элекс плюс» зарегистрировано в Липецке в июле 2011 года. Основной вид деятельности — торговля оптовая неспециализированная. Уставный капитал — 24 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют Сергей Орел и Оксана Борисова. Гендиректор (с 20 июня) — Дмитрий Борисов. Выручка в 2024 году составила 1,2 млрд руб. (-51%), а чистый убыток — 71 млн руб. (-755%). Годом ранее эти показатели составляли 2,4 млрд руб. выручки и 11 млн руб. прибыли.

В мае ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» (контролируется ООО «Созвездие» липецких бизнесменов Эдуарда Андрусенко и Ивана Севастьянова), потребовало от «Элекс плюс» 101,5 млн руб., однако суд вернул заявление из-за неуплаты госпошлины.

Анна Швечикова