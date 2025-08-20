Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Липецкий производитель гофрокартона не смог оспорить арест 112 млн рублей

Арбитражный суд Липецкой области отказал местному производителю гофрокартона ООО «Элекс плюс» (принадлежит Оксане Борисовой и Сергею Орлу) в замене обеспечительных мер, наложенных в рамках дела о банкротстве компании. Речь идет об аресте 112,3 млн руб., введенном еще в марте. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Причиной введения обеспечительных мер стал иск Сбербанка о взыскании задолженности по кредитной линии, открытой 31 марта 2023 года. Размер требований банка в рамках дела о банкротстве составляет 112,3 млн руб., включая 102,4 млн основного долга и 9,8 млн руб. пени.

В июле компания уже пыталась отменить арест. Суд установил, что на счетах «Элекс плюс» числятся средства в объеме 127,1 млн руб., однако обязательства компании перед кредиторами значительно выше. У предприятия сохраняется задолженность перед управлением ФНС по Липецкой области на 72,4 млн руб. Она сформировалась за период с 2018 по 2020 год и включает недоимку по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, а также начисленные штрафы и пени. По мнению суда, сохранение обеспечительных мер не нарушает очередность удовлетворения требований кредиторов, а напротив, позволяет «обеспечить баланс интересов сторон спора».

По данным Rusprofile.ru, ООО «Элекс плюс» зарегистрировано в Липецке в июле 2011 года. Основной вид деятельности — торговля оптовая неспециализированная. Уставный капитал — 24 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют Сергей Орел и Оксана Борисова. Гендиректор (с 20 июня) — Дмитрий Борисов. Выручка в 2024 году составила 1,2 млрд руб. (-51%), а чистый убыток — 71 млн руб. (-755%). Годом ранее эти показатели составляли 2,4 млрд руб. выручки и 11 млн руб. прибыли.

В мае ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» (контролируется ООО «Созвездие» липецких бизнесменов Эдуарда Андрусенко и Ивана Севастьянова), потребовало от «Элекс плюс» 101,5 млн руб., однако суд вернул заявление из-за неуплаты госпошлины.

Анна Швечикова