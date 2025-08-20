Бывшему краевому «куратору» игорной зоны «Азов-Сити» продлили срок банкротства

Арбитражный суд Краснодарского края продлил срок конкурсного производства НАО «Агентство развития Краснодарского края» до 18 сентября 2025 года. Информация содержится в сообщении ЕФРСБ.

НАО «Агентство развития Краснодарского края» создано в Краснодаре в 2005 году, прежнее название — УК «Азов-Сити», владелец 100% акций — администрация Краснодарского края. Компания изначально занималась строительством инженерных коммуникаций в игорной зоне «Азов-Сити» (проект финансировался из бюджета Краснодарского края, вложения превысили 2 млрд руб.). После начала работы игорной зоны в 2010 году АРКК предоставляло резидентам коммунальные услуги.

Единственным акционером и учредителем Агентства является министерство экономики Кубани. По результатам проведения собрания кредиторов НАО, прошедшего 14 августа 2025 года, где региональное минэкономики представляла Яна Коваль, конкурсный управляющий Борис Артамонов предоставил участникам отчет о своей деятельности и о ходе проведения конкурсного производства. В связи с тем, что отчет носил информационный характер, голосование не проводилось. Замечаний и возражений по представленной информации, содержащейся в отчете конкурсного управляющего, не поступило.

В 2022 году, как писал «Ъ-Юг», господин Артамонов опубликовал отчет об оценке имущества компании. Принадлежащая АРКК недвижимость в Щербиновском районе Краснодарского края, расположенная на территории бывшей игорной зоны «Азов-Сити», была оценена в 509 млн руб. Агентству на праве долгосрочной аренды принадлежали 14 участков, находящихся в собственности Краснодарского края, категория — земли промышленности и ЖКХ, общая площадь — 78,5 га. В собственности банкрота также значились дороги и объекты коммунальной инфраструктуры на территории «Азов-Сити» — водопровод, газопровод, электрические сети, ливневая канализация.

Как писал «Ъ-Кубань», 1 июля 2024 года государственная компания «Центр "Омега"», управляющая активами в туристической сфере Краснодарского края, единственным акционером которой выступает краевое министерство курортов, приобрела у НАО «Ассоциация развития Краснодарского края» на торгах объекты инфраструктуры и права аренды на пять земельных участков общей площадью более 600 тыс. кв. м. Цена единого лота, в который также вошли объекты коммунальной инфраструктуры, составила 238 млн руб. при начальной цене 340 млн руб.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», НАО «Центр "Омега"» зарегистрировано в 2006 г. в Сочи (сейчас территория ФТ Сириус) и на 100% принадлежит департаменту имущественных отношений Краснодарского края.

Комплекс «Азов-Сити» открылся в 2010 году на границе Краснодарского края и Ростовской области, став первой в стране действующей федеральной игорной зоной. Планировалось, что участок побережья Азовского моря, где он расположен, также будет развиваться как курорт. Общая сумма инвестиций в игорную зону составила около 6 млрд руб. Вложения властей Кубани в инфраструктуру оценивались еще в 1 млрд руб. Компания «Роял тайм» построила в игорной зоне «Азов-Сити» три очереди казино общей площадью 11,7 тыс. кв. м и пятизвездочную гостиницу на 90 номеров.

Весной 2016 года депутаты Госдумы приняли законопроект о ликвидации «Азов-Сити». Это объяснялось созданием новой игорной зоны на Красной Поляне, которая открылась в 2017 году. Согласно действующему законодательству, в одном регионе не может быть двух игорных зон. Окончательно «Азов-Сити» прекратил свою деятельность 31 декабря 2018 года.

Дмитрий Михеенко