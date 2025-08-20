Суд отправил под арест гендиректора «Омскэлектро» Андрея Жуковского

Куйбышевский районный суд Омска арестовал на 2 месяца генерального директора «Омскэлектро», депутата заксобрания Омской области Андрея Жуковского. Об этом сообщила пресс-служба судов региона. Фигуранта обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Андрей Жуковский

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Андрей Жуковский

О задержании гендиректора стало известно вчера. Губернатор Виталий Хоценко заявил, что «региональное правительство будет оказывать содействие следствию».

В ноябре 2023 года в отношении руководства АО «Омскэлектро» было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями по итогам прокурорской проверки. По данным надзорного ведомства, ущерб от действий фигурантов составил 50 млн руб. В июле этого года областная прокуратура рассказала, что компания допустила более 100 нарушений. Речь идет о нарушениях в работе диспетчерской службы, технической эксплуатации воздушных линий, трансформаторных подстанций и другие.

Андрей Жуковский был депутатом заксобрания Свердловской области с 2011 по 2021 год. С 2016 года он возглавлял фракцию «Справедливая Россия». На должность гендиректора «Омскэлектро» его назначили в 2018 году, а через три года он стал депутатом омского заксобрания.

Никита Черненко