СМИ сообщают о задержании гендиректора «Омскэлектро»

Генеральный директор «Омскэлектро», бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Андрей Жуковский задержан. Об этом со ссылкой на источники сообщают региональные издания NGS55.RU и «Город55».

По информации последнего, имя господина Жуковского «фигурирует сразу в нескольких уголовных делах».

Согласно приводимой СМИ биографии, с 2011 года по 2021 год Андрей Жуковский был депутатом Заксобрания Свердловской области. В 2018-м переехал в Омск и возглавил «Омскэлектро», а также омское региональное отделение «Справедливой России», сохраняя мандат в соседнем регионе. В 2021-м сложил с себя полномочия депутата свердловского ЗакСа и избрался в омский региональный парламент.

В ноябре 2023 года по итогам прокурорской проверки в отношении руководства АО «Омскэлектро» (100% в собственности Омска) было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В 2024 году Андрей Жуковский подавал иск о признании незаконным решения совета директоров АО об объявления ему выговора.