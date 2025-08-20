В России возбудили дело в отношении девушки, бросившей дочь в аэропорту Антальи

Следственный отдел по городу Электросталь возбудил уголовное дело в отношении Екатерины Бурнашкиной, бросившей новорожденную дочь в аэропорту Турции. Дело возбуждено по статье о покушении на убийство новорожденной. Об этом сообщила «РИА Новости» адвокат приемных родителей ребенка Мария Яковлева.

В Павлово-Посадском городском суде Подмосковья сегодня прошло предварительное заседание по иску о лишении госпожи Бурнашкиной родительских прав. Истцами выступили приемные родители девочки, они попросили привлечь в качестве третьего лица представителей МИД. Процесс прошел в закрытом режиме и продолжится 4 сентября.

Изначально уголовное дело в отношении россиянки было возбуждено властями Турции в октябре 2024 года. О расследовании в РФ прежде не сообщалось.

18-летняя туристка родила ребенка на территории аэропорта Антальи, после чего оставила его в туалете и попыталась улететь в Россию, но была задержана. В феврале 2025-го турецкий суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы. В июле апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил ее из-под стражи. Сопровождавшая ее в поездке мать была оправдана судом.