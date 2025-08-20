Министр Алексей Карнаушко покинул правительство Курской области

Занимавший ранее должность министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко покинул административные структуры региона. Об этом врио губернатора Александр Хинштейн сообщил на недавней встрече с жителями Железногорска.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Офис правительства Курской области

По словам главы региона, чиновник написал заявление об увольнении. С 14 марта должность врио министра восстановления и развития приграничья Курской области занимает бывший вице-мэр Самары Елена Атанова. При этом об отставке господина Карнаушко не сообщалось. Тем не менее в конце января врио губернатора Александр Хинштейн объявил ему взыскание. Поводом для наказания стал комментарий чиновника о сумме ущерба от боевых действий на территории региона, который якобы достиг 750 млрд руб.

Информация об господине Карнаушко как министре восстановления и развития приграничья удалена с сайта облправительства.

Алексей Карнаушко был назначен и.о. руководителя восстановления и развития приграничья региона в ноябре 2024 года. Ранее, с ноября 2023-го, он занимал пост заместителя министра ЖКХ и топливно-энергетического комплекса области. До этого с 2021 года возглавлял курский Железногорск. Ранее несколько лет занимал пост руководителя регионального комитета по тарифам и ценам.

11 июня в отставку ушел врио министра строительства Курской области Александр Афонин.

Кабира Гасанова