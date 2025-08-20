Владельцы карты москвича смогут ездить за пределами МЦД без бумажных билетов

С 1 сентября функция «Быстрый проход» для владельцев карты москвича будет расширена для поездок на электропоездах за пределами МЦД. Льготникам больше не придется пользоваться кассами или автоматами по продаже билетов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Москвы.

«Быстрый проход» будет доступен на 350 железнодорожных станциях Москвы и Подмосковья, включая Ярославское и Павелецкое направления. Раньше она распространялась только на 137 станции в пределах МЦД. Три миллиона льготников будут экономить до семи минут в каждой поездке, отмечается в заявлении.

По оценкам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, суммарно жители столицы будут экономить 1,2 млн часов в год. Для подключения функции необходимо один раз в год активировать ее в железнодорожной кассе. Для проезда нужно приложить карту москвича к турникету при входе и на выходе.

