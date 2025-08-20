ЦАХАЛ призвал 60 тыс. резервистов для подготовки операции в городе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала из резерва 60 тыс. военнослужащих, а также продлила срок службы 20 тыс. резервистов. Эти действия военные объяснили подготовкой к операции «Колесницы Гидеона—2» в городе Газа.

«Решение относительно резервов было принято после углубленного обсуждения вопроса о количестве рабочей силы, необходимой для продолжения боевых действий, и было одобрено министром обороны после того, как ему были представлены все возможные последствия»,— сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

В начале августа Израиль утвердил план расширения боевых действий в секторе Газа, который предполагает штурм густонаселенного города Газа — важнейшего оплота «Хамаса» — и переброску израильских частей в те районы, в которых прежде не было боевых действий.

Операция в городе Газа требует участия 80 тыс. израильских военнослужащих. Судя по последним данным кадрового управления ЦАХАЛа, армии не хватало 12 тыс. военнослужащих, в то время как явка резервистов за два года сократилась до уровня 60–70% от призываемых на службу.

Лусине Баласян