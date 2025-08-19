Боевики хотят уйти на перерыв

«Хамас» согласился на сделку с Израилем, которая предполагает освобождение десяти заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года, и прекращение огня сроком на два месяца. Об этом представители группировки в понедельник, 18 августа, уведомили руководство Египта и Катара на встрече в Каире. Но, как утверждает израильская сторона, хамасовцы в своем ответе проигнорировали содержащийся в подготовленном американским спецпосланником Стивом Уиткоффом проекте соглашения пункт о необходимости ввода международных миротворческих сил в районы, которые сейчас занимает Армия обороны Израиля. Израильтяне дают понять, что пока не намерены останавливать боевые действия в секторе Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maya Levin / AP Фото: Maya Levin / AP

«Хамас» через арабских посредников направил Израилю свое согласие на прекращение огня в секторе Газа. По словам источников Axios, радикальная группировка одобрила проект соглашения, который в основном совпадает с инициативой, представленной в прошлом месяце Стивом Уиткоффом. Она предполагает, что на первом этапе боевики выпустят на свободу 10 израильских заложников и вернут тела 18 погибших израильтян в обмен на освобождение сотен заключенных палестинцев, в том числе 150 отбывающих пожизненные сроки. Одновременно стороны конфликта, продолжающегося уже 1 год и 10 месяцев, должны прекратить огонь на 60 дней. На втором этапе «Хамас» должен будет отдать Израилю оставшихся заложников.

До настоящего времени непрямые переговоры между Израилем и «Хамасом» были заморожены, о чем стало известно 24 июля, когда США и Израиль отозвали своих переговорщиков из Катара. Палестинская группировка выразила готовность вернуться к диалогу лишь пару дней назад, когда Израиль утвердил план интенсификации боевых действий в секторе Газа, который предполагает штурм густонаселенного города Газа, важнейшего оплота «Хамаса», и переброску израильских частей в те районы, которые раньше не были охвачены войной.

Не исключено, что свою роль сыграла и позиция президента США Дональда Трампа.

Он в очередной раз обозначил ее 18 августа, подчеркнув, что только уничтожение радикальной группировки может разрешить кризис с израильскими заложниками. «Мы увидим возвращение оставшихся заложников только после того, как "Хамасу" будет дан отпор и он будет уничтожен! — написал Трамп в соцсети Truth Social.— Чем раньше это произойдет, тем больше шансов на успех».

Члены «Хамаса» представили свой ответ в понедельник, 18 августа, в ходе переговоров в Каире с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани. Как заявил дипломат, на которого ссылается Financial Times, ответ радикалов вполне может открыть «путь к достижению всеобъемлющего соглашения наилучшим образом из возможных, не подвергая опасности жизни заложников из-за дальнейших интенсивных военных операций и избегая ухудшения гуманитарной ситуации для жителей Газы, которые и так сильно страдают».

Впрочем, как утверждают источники издания Israel Hayom, в своем заявлении «Хамас» проигнорировал важнейший пункт американского плана, который касается необходимости ввода в Газу международных сил для установления контроля над районами, находящимися сейчас в руках Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Этот пункт рассчитан на то, чтобы палестинская группировка не вернула себе позиции, утраченные в ходе многомесячного конфликта. По данным Israel Hayom, на отправке в Газу иностранных миротворцев настаивают Саудовская Аравия и ОАЭ, которые в перспективе хотят заниматься восстановлением палестинского анклава и, возможно, его частичным постконфликтным управлением.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, не стал подробно комментировать заявление «Хамаса» в тот день, когда оно было ему передано.

Вместо этого он посетил позиции израильских военных в секторе Газа и обсудил с министром обороны Исраэлем Кацем и начальником Генштаба Эялем Замиром «планы в отношении города Газа» и выполнение всех поставленных перед армией задач. «"Хамас" находится под колоссальным давлением»,— подчеркнул господин Нетаньяху, комментируя свой визит в анклав.

Если операция в городе Газа все-таки будет осуществлена, то она потребует участия 80 тыс. израильских военнослужащих. Согласно последним данным кадрового управления ЦАХАЛа, именно сейчас армия сталкивается с нехваткой примерно 12 тыс. военнослужащих на фоне сохранения угроз в Ливане, Сирии и на Западном берегу реки Иордан, а явка резервистов за два года сократилась до уровня 60–70% от призываемых на службу. Как утверждают армейские чиновники, в ЦАХАЛе уже всерьез задумались над тем, чтобы побудить молодых представителей еврейской диаспоры за рубежом приехать в Израиль и пойти в армию. Особое внимание при этом планируется уделить США и Франции. Однако большой вопрос, поможет ли это завершить войну.

Нил Кербелов