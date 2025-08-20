Операторов связи могут обязать сообщать госорганам о признаках киберпреступлений

Правительство России утвердило план реализации концепции госсистемы противодействия киберпреступности. Один из пунктов — обсуждение новой меры, которая обяжет операторов связи и интернет-провайдеров уведомлять госорганы о признаках киберпреступлений.

Этим займутся МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор во взаимодействии с Генпрокуратурой и СКР. Правительство может выйти с инициативой об изменении законодательства в третьем квартале 2027 года, говорится в пресс-релизе.

План также включает следующие предложения:

увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в области персональных данных;

информирование граждан о возможных преступлениях в основных мобильных приложениях, в том числе банковских;

создание единого реестра ссылок на официальные сайты популярных интернет-магазинов для упрощения выявления их двойников;

разработка алгоритма выявления искусственного интеллекта;

размещение социальной рекламы в СМИ для повышения цифровой и финансовой грамотности граждан.

Всего в плане 37 пунктов, разделенных по шести направлениям. Концепция госсистемы противодействия киберпреступлениям была утверждена в декабре 2024 года. С середины августа в России в качестве меры борьбы с мошенниками были ограничены звонки в Telegram и WhatsApp. После этого число случаев телефонного мошенничества сократилось на 40%, сообщили «Ъ» в «Т-Банке».

Подробнее — в материале «Ъ» «Фрод отключили по звонку».