Кабмин РФ утвердил план реализации концепции борьбы с киберпреступностью

Правительство утвердило план мероприятий по реализации национальной концепции противодействия преступлениям, совершаемым в информационно-коммуникационной сфере (киберпреступность). Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

В документ вошли меры для совершенствования действующего законодательства по данному направлению, а также для технического противодействия преступникам и повышения цифровой грамотности населения.

«Правительство на системной основе усиливает меры по защите граждан от мошенников», — заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он напомнил, что уже действует закон об уголовной ответственности для дропперов. И ныне утвержденный документ должен помочь в создании «эффективной системы противодействия телефонным и интернет-мошенникам».