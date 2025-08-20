Трамп приказал покрасить в черный цвет стену на границе с Мексикой

Стену на границе США с Мексикой покрасят в черный цвет, чтобы она нагревалась на солнце и тем самым не позволяла нелегальным мигрантам перелезать через нее. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Госпожа Ноэм посетила участок стены в Нью-Мексико. Она взяла с собой валик, чтобы помочь с покраской стены, передает CBS. Присутствовавший на месте начальник Погранслужбы Майк Бэнкс сказал, что краска также поможет предотвратить появление ржавчины.

«Это сделано специально по просьбе президента. Он понимает, что в условиях жары выкрашенное в черный нагревается, и людям будет еще сложнее взбираться (на стену.— "Ъ"). Поэтому мы собираемся покрасить всю стену на южной границе в черный цвет»,— рассказала Кристи Ноэм.

Ужесточение миграционной политики было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. После вступления в должность во второй раз в январе 2025 года он подписал указы о чрезвычайном положение на границе с Мексикой и возведении стены. Господин Трамп также хотел запретить гражданам из нескольких стран въезжать в США.

