В Ессентуках мемориал детям войны переместят на Братское кладбище

Власти Ессентуков решили демонтировать и перенести на Братское кладбище композицию, посвященную детям войны. Мемориал расположен в Парке Победы. Граждане выражают недовольство внешним видом объекта. Глава города Владимир Крутников выступил в защиту создателя скульптуры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

По словам главы города-курорта, автор композиции — пенсионер Анатолий Баранов никого не хотел оскорбить. В ближайшее время памятник демонтируют и установят в другом месте.

«Обижать пожилого человека, который хотел сделать городу подарок, явно неправильно. Негативные комментарии о композиции в соцсетях будут удалены»,— заявил господин Крутников.

Валентина Любашенко