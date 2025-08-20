Куренков и Паслер открыли депо для защиты от пожара 5 тыс. жителей Екатеринбурга

Глава МЧС Александр Куренков и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер открыли в поселке Шабровский Екатеринбурга пожарную часть, которая защитит от последствий возгорания два населенных пункта с общей численностью населения в 5 тыс. человек. В ходе пресс-подхода господин Куренков добавил, что спасатели и пожарный надзор снизил число пожаров в регионе на 10%, количество погибших при возгорании — на 26%. «Эта работа будет продолжаться»,— подчеркнул глава МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер (первый слева) и Александр Куренков (второй слева)

В пресс-службе ведомства добавили, что на территории объекта разместили гаражный бокс на два пожарных автомобиля с постами обслуживания техники, газодымозащитной службой и пунктом связи. «Подразделение с полным комплексом необходимых помещений и оснащением позволит обеспечить быстрое и качественное реагирование на происшествия. В штате 21 огнеборец. На боевое дежурство ежесуточно будут заступать пятеро: командир отделения, водитель и пожарные»,— отметили в МЧС.

По словам Дениса Паслера, власти ежегодно создают депо, аналогичные пожарной части в Шабровском. «Еще четыре объекта у нас находятся в строительстве. Мы ежегодно по 10 единиц техники, а то и больше, покупаем. Это направлено на то, чтобы создать условия для коллективов, которые обеспечивают пожарную безопасность»,— сказал врио губернатора.

В Свердловской области с 19 апреля действовал противопожарный режим, который запрещал разводить костры и использовать открытый огонь, однако 4 июля был отменен. Господин Паслер тогда пояснил, что благодаря ограничениям и погоде в регионе произошло очень мало природных пожаров в самый опасный период лета. «Ответственно отнеслись к ограничениям жители: случаев разведения костров и сжигания мусора стало значительно меньше по сравнению с предыдущими годами»,— пояснил врио губернатора.

Василий Алексеев