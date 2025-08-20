В Ижевске началось строительство новой школы на ул. Берша на 1,1 тысячу мест

В Ижевске на площадке строительства второй школы в микрорайоне на ул. Берша начались работы по разработке котлована и забивке свай, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram. Учебное заведение рассчитано на 1,1 тыс. учеников.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Строительные планы на ближайший сезон — подготовка участка, устройство фундамента, перекрытие подвальных помещений и монолитные каркасы двух блоков»,— написал глава региона.

Напомним, на первый этап строительства школы из регионального бюджета выделили 260 млн руб. В мае был объявлен открытый конкурс на выполнение работ, начальная цена контракта составила 1,8 млрд руб.