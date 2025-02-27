На строительство новой школы на улице Берша в Ижевске выделили 260 млн рублей

После принятия поправок в закон о бюджете региона на строительство школы в микрорайоне В-8 на ул. Архитектора Берша в Ижевске выделили 260 млн руб., заявила вице-премьер региона Татьяна Чуракова на совещании главы Удмуртии Александра Бречалова. Об этом пишет пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Мы готовы запускаться с торгами чтобы в этом году выполнить фундамент здания и подвальные помещения. В дальнейшем мы рассчитываем продолжать работы за счет уже федеральных средств», — сказала госпожа Чуракова.

По ее словам, район разрастается и мощностей другой школы, построенной в 2022 году на 1,2 тыс. мест, уже недостаточно. «Дети учатся в две смены»,— добавила вице-премьер.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал со ссылкой на господина Бречалова, что подготовлена проектно-сметная документация новой школы.