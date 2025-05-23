Объявлены торги на возведение школы на улице Берша в Ижевске за 1,8 млрд рублей

Власти Удмуртии разместили тендер на строительство школы на ул. Архитектора Берша в Ижевске почти за 1,8 млрд руб. Соответствующая закупка опубликована на портале госзакупок. Средства на строительство общеобразовательного учреждения направят из бюджета региона. Срок подачи заявок — до 4 июня. По копии контракта, объект должны сдать до 1 декабря 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявлял, что на ул. Архитектора Берша начнут строительство новой школы за счет средств республиканского бюджета. На встрече с заместителем председателя правительства России — куратором ПФО Дмитрием Чернышенко стороны обсуждали варианты получения федеральной поддержки по объекту. Была подготовлена проектно-сметная документация на еще одну школу на 1,1 тыс. мест. В 2022 году в микрорайоне №8 была сдана школа на 1,2 тыс. мест.