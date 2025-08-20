Kan: глава Минобороны Израиля одобрил операцию по захвату города Газа
Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил проведение операции по захвату города Газа, сообщает местная гостелерадиокомпания Kan. По ее данным, операция называется «Колесницы Гидеона 2». В рамках нее власти планируют мобилизацию резервистов.
Исраэль Кац
Фото: Mark Schiefelbein / AP
«С завершением операции Газа изменит свой облик и уже не будет прежней»,— прокомментировал израильский министр.
7 августа военно-политический кабинет Израиля под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху одобрил план расширения сухопутной операции в секторе Газа. Это стало ответом на отказ «Хамаса» от переговоров по освобождению израильских заложников. Израиль также хочет переселить палестинцев из Газы. На этой неделе «Хамас» согласился на прекращение огня.
