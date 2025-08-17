Израиль готовится к переселению палестинцев из сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 17 августа возобновит поставку палаток и другого снаряжения для обустройства временного жилища в сектор Газа. Представитель ЦАХАЛ Авихай Эндри пояснил, что решение принято для подготовки гражданского населения анклава к переселению.

Как уточнил господин Эндри в соцсети X, ЦАХАЛ будет ввозить палатки через КПП «Керим-Шалом» на юге сектора Газа при поддержке ООН. Он добавил, что все палатки и другие грузы будут тщательно досматриваться пограничниками.

Израиль возобновил поставку гуманитарной помощи в сектор Газа 19 мая. До сих пор ЦАХАЛ не передавал в анклав оборудования для временных убежищ.