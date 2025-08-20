Китайский бренд Livan в Петербурге будет представлен в автосалонах Belgee

Китайская марка Livan добавила нового дилера в Петербурге — теперь у бренда четыре локации по продажам автомобилей в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как уточняет Telegram-канал AutoRun SPb, новый дилерский контракт заключен на фоне низких продаж Livan в Петербурге и весенних договоренностей представительства бренда о том, что автомобили этой марки будут представлены в некоторых автосалонах Belgee.

По итогам первого полугодия 2025 года в Петербурге было реализовано 26 новых автомобилей Livan, из которых 21 — действующими на данный момент дилерами бренда. По сравнению с первой половиной прошлого года продажи марки упали в городе на 58%. Livan не входит даже в топ-60 среди всех брендов по количеству реализованных автомобилей в Петербурге.

Автоэксперты напомнили, что в 2023 году Livan выходил на петербургский авторынок с шестью дилерскими центрами.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по итогам семи месяцев текущего года автомобили Jaecoo, выпущенные на «Автомобильном заводе АГР» (бывшая площадка Hyundai) в Петербурге, заняли 30% в общем объеме продаж этой марки в городе.

Андрей Цедрик