Япония почти на 400% нарастила импорт российского СПГ в июле

По итогам июля Япония увеличила импорт российского угля на 286% в годовом выражении, сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Японию выросли на 372%. При этом, как и в предыдущие месяцы, Япония не закупала российскую нефть, в отношении которой страны G7 установили потолок цен.

По итогам 2024-го финансового года товарооборот между Японией и Россией снизился на 9,41%, до 1,17 трлн иен ($8,2 млрд). Объем экспорта товаров из Японии в РФ уменьшился на 1,2%, импорта — на 12,3%. Япония в основном закупала СПГ, на который пришлось 63,9% от всего импорта, а также морепродукты (15,2%) и цветные металлы (10,8%).

Тем временем Евросоюз (ЕС) по итогам первого полугодия нарастил закупки российского трубопроводного газа и СПГ на 9%. Увеличение поставок происходит на фоне обсуждаемой в ЕС инициативы по отказу от топлива из России, включая природный газ и СПГ.

