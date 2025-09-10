Сегодня исполняется 77 лет народному артисту РФ Игорю Костолевскому

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Его поздравляет народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова:

— Дорогой Игорь Матвеевич! Ты — один из самых талантливых, самых заметных и самых мощных актеров в современном театре и кино. Мне очень дорого, что в моей судьбе было две картины, в которых мы сыграли вместе,— «Тегеран-43» и «Законный брак». Я с очень большой теплотой вспоминаю эти совместные съемки. И та и другая картина требовали от нас совершенно непохожих вещей по сравнению с предыдущими работами. Покорили твоя теплота, проникновенность души, чувство юмора, профессионализм, а иногда и безрассудство для общего результата. Мы могли общаться в гримерке при подготовке к съемкам и во время многочасовых гримов, обмениваться мнениями и впечатлениями. Эти трудные месяцы и даже годы съемок украшены твоим просто магическим обаянием. Не я первая об этом говорю: ты блистаешь на экране и на сцене многие десятилетия. Зрители идут именно на тебя, и ты, как никто другой, этого достоин. Ты обладаешь поистине народной любовью. Я поздравляю тебя и желаю здоровья, сил и бесконечного творческого долголетия!

Сегодня отмечает юбилей певица, народная артистка России Лариса Долина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ее поздравляет генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер, народный артист России Карен Шахназаров:

— Дорогая Лариса Александровна! Прими мои сердечные поздравления с днем рождения! Я безмерно благодарен судьбе, которая свела нас на съемочной площадке — этот эпизод остается одним из самых ярких в моей жизни. Для меня ты — человек необыкновенного обаяния и многогранного таланта. Ты не только выдающаяся актриса, но и, само собой, великая певица, непревзойденная в области джазового вокала и по праву входящая в число лучших исполнительниц в мире. Ты — украшение не просто эстрады, а всей культурной и музыкальной жизни России. Я с радостью вижу, что ты по-прежнему остаешься такой же ослепительной, обаятельной и энергичной. От всей души желаю тебе и дальше не сбавлять эту потрясающую энергию, конечно же, крепчайшего здоровья и всего самого доброго.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»