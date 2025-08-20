Электроснабжение в Запорожской области восстановлено

Электроснабжение восстановлено по всей территории Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Он поблагодарил энергетиков за оперативную работу.

Регион оказался полностью обесточен вчера из-за атаки БПЛА. Господин Балицкий говорил, что дрон ударил по высоковольтному оборудованию. Местных потребителей временно переключали на резервные линии. Это уже второй подобный инцидент с начала недели: 18 августа часть Запорожской области осталась без света после атаки БПЛА.