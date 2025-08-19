Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На всей территории Запорожской области отключили электричество

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на всей территории региона отключили электроснабжение. Причины произошедшего уточняются, написал он в Telegram-канале.

Вчера после ударов украинских беспилотников по высоковольтному оборудованию в Запорожской области без электроснабжения остались Мелитополь, Энергодар, а также Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа.

Новости компаний Все