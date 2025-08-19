На всей территории Запорожской области отключили электричество

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на всей территории региона отключили электроснабжение. Причины произошедшего уточняются, написал он в Telegram-канале.

Вчера после ударов украинских беспилотников по высоковольтному оборудованию в Запорожской области без электроснабжения остались Мелитополь, Энергодар, а также Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа.