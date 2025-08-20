Чистая прибыль крупнейших операторов связи сократилась на 36–83%

“Ъ” ознакомился с финансовой отчетностью по МСФО за первое полугодие 2025 года крупнейших российских операторов связи. У трех из четырех компаний чистая прибыль значительно упала: у «МегаФона» — на 36,17%, до 17,1 млрд руб., у МТС — на 83,5%, до 7,6 млрд руб., у «Ростелекома» — на 50,7%, до 12,8 млрд руб.

Снижается или почти не растет CAPEX: у «МегаФона» он упал на 12,61%, до 22,7 млрд руб., у МТС вырос на 2,98%, до 62,4 млрд руб., у «Ростелекома» увеличился на 1%, до 74,6 млрд руб. По результатам первого полугодия у «Вымпелкома», напротив, эти показатели выросли: чистая прибыль — на 441,6%, до 15 млрд руб., а CAPEX — на 63,7%, до 42 млрд руб.

Выручка растет у всех операторов: у «Вымпелкома» — на 4,8%, до 158 млрд руб., у «МегаФона» — на 8,6%, до 241,2 млрд руб., у МТС — на 11,7%, до 370 млрд руб., у «Ростелекома» — на 11,5%, до 393 млрд руб. При этом свободный денежный поток МТС сократился на 85,7%, до минус 32,2 млрд руб., у «Ростелекома» он также стал отрицательным, упав на 186,1%, до минус 23 млрд руб. «Вымпелком» и «МегаФон» данные о свободном денежном потоке не раскрывают.

Операторы связи объясняют финансовые результаты высокой ключевой ставкой ЦБ. В «МегаФоне» говорят, что сокращение чистой прибыли и показателя CAPEX связано с ростом стоимости обслуживания долга. В МТС сказали, что на показатели чистой прибыли повлияли высокая база первого полугодия 2024 года после продажи «дочки» компании в Армении, а также рост процентных расходов». В «Ростелекоме» в числе аргументов также назвали ключевую ставку.

Подробности — в материале «Ъ» «Тревожный звоночек».