Теннисисты Андреева и Медведев не прошли в полуфинал US Open в миксте

Россияне Мирра Андреева и Даниил Медведев уступили американке Джессике Пегуле и британцу Джеку Дрейперу в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в миксте. Игра продлилась 36 мин и закончилась со счетом 4:1, 4:1 в пользу Пегулы и Дрейпера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев и Мирра Андреева

Фото: Mike Segar / Reuters Даниил Медведев и Мирра Андреева

Фото: Mike Segar / Reuters

На стадии четвертьфинала также выбыли россиянин Андрей Рублев и чешка Каролина Мухова. Со счетом 1:4, 4:5 (4:7) они проиграли итальянцам Саре Эррани и Адреа Вавассори — победителям прошлогоднего US Open в миксте. На турнире в Нью-Йорке больше не осталось российских представителей.

Соревнования проводятся на покрытии «хард» и продлятся до 20 августа. Матчи проходят в формате из трех сетов до четырех победных геймов в каждой партии. Призовой фонд турнира составляет $1 млн.

Подробности о ходе турнира — в материале «Ъ» «Разряд смешанной разминки».