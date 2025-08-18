Разряд смешанной разминки

Во вторник, 19 августа, в Нью-Йорке на Открытом чемпионате США стартует двухдневный турнир в смешанном разряде, который впервые пройдет до начала соревнований одиночников. В этом состязании по необычным для турниров такого уровня правилам примут участие два десятка звезд, включая россиян Мирру Андрееву, Даниила Медведева и Андрея Рублева, а чемпионы вместе с престижным титулом получат $1 млн призовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Теннисистка Мирра Андреева Фото: Eric Bolte-Imagn Images / Reuters Теннисист Даниил Медведев Фото: Dan Hamilton-Imagn Images / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Теннисистка Мирра Андреева Фото: Eric Bolte-Imagn Images / Reuters Теннисист Даниил Медведев Фото: Dan Hamilton-Imagn Images / Reuters

Турнир в миксте, который состоится во вторник и среду на двух главных аренах Национального теннисного центра в Нью-Йорке, привлекает внимание сразу по нескольким причинам. Прежде всего, обращает на себя внимание необычно представительный для смешанного разряда список участников. В их числе, например, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, партнершей которого будет одна из сильнейших парниц мира чешка Катерина Синякова, испано-британский дуэт в составе Карлоса Алькараса и Эммы Радукану, сербы Новак Джокович и Ольга Данилович, объединившиеся вместе полька Ига Швёнтек и норвежец Каспер Рууд.

Не обойдется без залуженных ветеранов. 45-летняя Винус Уильямс сыграет вместе со своим соотечественником Райлли Опелкой, а француз Гаэль Монфис, которому через две недели исполнится 39, с японкой Наоми Осакой. Российский теннис будет представлен Даниилом Медведевым и Миррой Андреевой, а также Андреем Рублевым — чемпионом олимпийского турнира в миксте 2021 года, который выступит вместе с чешкой Каролиной Муховой.

Другие особенности предстоящих соревнований — их сроки (впервые на турнирах Большого шлема турнир в миксте пройдет до начала одиночных состязаний, в связи с чем US Open фактически растягивается на три недели), а также регламент. 16 пар определят сильнейшую за два дня.

Матчи первого круга, четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из двух усеченных сетов до четырех геймов, в которых при счете «ровно» будет разыгрываться решающее очко, а в случае необходимости победитель встречи определится по итогам супер-тай-брейка до 10 очков вместо третьей партии.

Правила финала — аналогичные, только там в двух первых партиях игра будет длиться, как обычно, до шести выигранных геймов. При этом победители получат $1 млн — невиданные для микста призовые.

Состав участников мог быть и еще более звездным, но по разным причинам в конечном счете в него не попали, например, лидер мирового женского рейтинга белоруска Арина Соболенко, итальянка Джасмин Паолини, китаянка Чжэн Циньвэнь, грек Стефанос Циципас. Тем временем оставшиеся за бортом турнира специалисты парного разряда подвергли организаторов US Open резкой критике. К ним присоединилась и итальянка Сара Эррани, которая будет защищать прошлогодний титул со своим соотечественником Андреа Вавассори по необычным правилам. Она назвала новый турнир «псевдовыставочным мероприятием, ориентированным на развлечение и шоу», а его проведение — «неуважением к целой категории игроков».

Подобное мнение, безусловно, имеет под собой основания. Фактически получается, что престижный титул чемпионов US Open будет разыгран в рамках разминки к турниру одиночников. Вопрос в том, что раньше смешанный разряд вызывал интерес у очень узкого сегмента теннисных болельщиков, и желание организаторов US Open поднять популярность микста по-своему логично. В какой степени им удастся достичь своей цели, станет ясно уже в среду после финала.

Что касается первого круга, то там Медведев и Андреева, которые в прошлом году вместе выступали на Олимпиаде в Париже, но выбыли там на самом старте, сейчас сыграют с Джоковичем и Данилович, а Рублев и Мухова — с Опелкой и Уильямс. Также стоит учитывать, что Синнеру, Алькарасу и Швёнтек предстоит стартовать в миксте уже на следующий день после финалов турнира ATP категории Masters 1000 в Цинциннати с их участием. Это еще больше добавляет непредсказуемости эксперименту оргкомитета US Open.

Евгений Федяков