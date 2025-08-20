В первой половине 2025 года власти Краснодара выдали 905 уведомлений о соответствии строительства или реконструкции частных домов требованиям градостроительного законодательства, что на 52% меньше, чем в прошлом году. В Геленджике количество таких уведомлений уменьшилось почти вдвое, а в Анапе — на 38%. Председатель Темрюкского отделения Ассоциации юристов России Евгения Фандеева рассказала «Ъ-Кубань» о причинах снижения числа уведомлений и о том, что делать при отказе.

Евгения Фандеева

Фото: предоставлено автором

«В целом мы видим, что число выданных уведомлений снизилось, но не само строительство частных домов. Плотность застройки в Краснодарском крае намного выше, чем в других регионах, особенно это касается курортных городов — Геленджика, Анапы, Сочи и Туапсе. Но часто происходят ситуации, когда соседствующие жилые дома возведены без соблюдения минимальных норм отступа (менее 3 м). Это является нарушением градостроительных требований и регламентов, установленных правилами землепользования и застройки соответствующего муниципального образования, а также требований пожарной безопасности.

В связи с этим к сфере строительства новых, а также реконструкции имеющихся жилых и садовых домов муниципальные власти относятся с особым вниманием. Собственникам жилых домов, возведенных с нарушением минимальных отступов либо с превышением максимального процента застройки в границах земельного участка, орган местного самоуправления отказывает в выдаче уведомления о строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. Такие отказы, как правило, законны. Как их оспаривать? Только через суд. Однако суды чаще всего встают на сторону муниципалитета.

Поэтому многие жители региона за такими разрешениями сейчас не обращаются, так как знают позицию администрации и то, что проще будет построить, а затем зарегистрировать его в рамках закона о дачной амнистии. Этот вариант является более доступным.

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" до 1 марта 2031 года будет действовать упрощенный порядок оформления прав граждан не только в отношении жилых или садовых домов, построенных на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, но и в отношении жилых домов, возведенных на земельных участках, предназначенных для ИЖС или ЛПХ (личное подсобное хозяйство). При этом законом предусматривается, что жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным в Градостроительном кодексе РФ (п. 39 ст. 1 ГрК РФ). Вместе с тем данная мера государственной политики широко используется и применяется на практике в целях оформления прав на недвижимость. В случае если в отношении объекта капитального строительства имеются нарушения градостроительных требований, оформить право в административном порядке будет невозможно. Необходимо узаконивать объект в судебном порядке».