Ночью над Крымом сбили два украинских БПЛА

В ночь на 20 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Два дрона нейтрализовали над территорией Республики Крым в период с 21:00 до полуночи, сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ Фото: Вера Тюкалова, Коммерсантъ

В Курской области перехватили восемь БПЛА, в Брянской — семь, в Белгородской — пять. Еще один беспилотник ликвидирован над акваторией Черного моря.

Вечером 19 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и сбили 23 украинских дрона. Основная часть аппаратов была нейтрализована в Волгоградской области.

Анна Гречко